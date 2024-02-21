«التعليم» تعلن تعديلا في منهج التربية الدينية للمرحلة الابتدائية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تعديل في توزيع مقرر مادة التربية الإسلامية للمرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024 لجميع الصفوف الدراسية من الصف الأول الابتدائي للصف الخامس الابتدائي وذلك خلال شهر فبراير ومارس وأبريل، حيث يتم تخصيص شهر مايو للمراجعة العامة علي منهج الترم الثاني.

تعديل منهج التربية الدينية للمرحلة الابتدائية

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي، أن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الواردة في ثنايا الموضوعات للحفظ والفهم، أما السور القرآنية الكاملة فمقررة للتلاوة والحفظ مع فهم معاني مفرداتها.

توزيع منهج الصف الخامس الابتدائي

- عقيدة : وتتضمن دروس شهر فبراير ومارس المحور الثالث مجتمعي «السنة النبوية الشريفة معناها وكيفية تطبيقها، اسم الله ﷺ الرءوف، وسورة الأعلى، وأحكام القلقلة، ودروس شهر إبريل «الانسان والبيئة واسم الله الحكيم، احفظ الله يحفظك ،أحكام الميم والنون المشددتين».

- سير وشخصيات: وتتضمن دروس شهر فبراير ومارس «ظهور الوباء في المدينة والصلاة في المدينة وموسى مواجهته بفرعون» ومنهج شهر إبريل «غزوة بدر وغزوة أحد وخروج موسى من مصر».

- عبادات وتتضمن دروس شهر فبراير ومارس « صوم رمضان - شروط وجوبه وفرائضه وسننه، صوم رمضان - الأعذار المبيحة للفطر ومفسدات الصوم وزكاة الفطر» ومقرر شهر إبريل «معنى الزكاة، أنواع الزكاة، ومصارف الزكاة وأدابها».