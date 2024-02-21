5 توصيات لمواجهة الشائعات وتزييف الوعي في ندوة بـ«الأعلى للثقافة»

نظمت لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة، ندوة بعنوان «مواجهة الشائعات وتزييف الوعى»، أدارها النقاش مقررها الدكتور خالد القاضى؛ رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، وشارك فيها الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع ومقرر لجنة مواجهة التطرف والإرهاب بالمجلس، والدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية وعضو اللجنة، والدكتور محمد المهدى أستاذ الطب النفسى بجامعة الأزهر، والدكتورة هالة رمضان رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

الشائعات تلعب دورًا مؤثرًا

وقالت الدكتورة هالة رمضان رئيس المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من أكثر المواقع انتشارا، بحسب دراسة أتمها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية؛ والتي أكدت نتائجها الميدانية أن أغلب أفراد العينة يتابعون مواقع التواصل الاجتماعى كأكثر وسائل الاتصال والإعلام استخدامًا ومتابعة، وفي مقدمتها «فيسبوك».

توصيات دراسة المركزالقومي للترجمة بشأن مواجهة الشائعات الإلكترونية

وأوضحت أن تلك الدراسة خلصت إلى عدة توصيات تتعلق بالمواجهة القانونية فيما يخص نشر الشائعات، وضرورة مراجعة أحكام جرائم الإنترنت باستمرار للتأكد من أنها تظل ذات صلة، وقابلة للتطبيق على مختلف أنواع الجرائم التي قد ترتكب في المجتمع، ووضع قواعد قانونية ملزمة للمنصات الإلكترونية باتخاذ تدابير محددة لمكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، إلى جانب حجب الموقع في بعض الحالات التي تشكل فيه الشائعة مساسًا بالأمن القومى أو المصالح العليا للبلاد، والعمل على وضع ضوابط تحكم عمل شركات تكنولوجيا الاتصالات في إطار القانون الوطني مع الاستفادة من التجارب الدولية والإقليمية فى هذا الإطار.