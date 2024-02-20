«قصور الثقافة»: مهرجان أسوان الدولي يعكس تنوع العادات المصرية

أكد الدكتور عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أهمية مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته الحادية عشرة، الذي تنظمه وزارة الثقافة تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

المهرجان يشارك به عدد كبير من الفرق

وأوضح في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN»، أنّ المهرجان يشارك فيه عدد كبير من الفرق المصرية من مختلف أنحاء مصر، مثل بورسعيد وأسيوط والشرقية وغيرها، في مختلف مجالات الفنون، مما يعكس تنوع الثقافات المصرية والعادات والتقاليد الخاصة بكل محافظة.

وأشار رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إلى أنّ الفن لغة عالمية تجمع بين الشعوب والثقافات المختلفة دون الحاجة إلى وجود وسيلة تواصل مشتركة، وأن هذا المهرجان يُظهر المواهب المصرية الاستعراضية والفنية على مدار سنوات، مما يُساهم في تنمية الحركة الثقافية والفنية بمصر.

أهالي أسوان ينتظرون المهرجان كل عام

وأكد أنّ أهالي أسوان ينتظرون هذا المهرجان كل عام، فهو بمثابة احتفال عام في المحافظة، إذ يُضفي أجواء من البهجة والفرح على جميع الحاضرين.