انطلاق المنتدى العالمي لثقافة السلام العادل بحضور وزيرة الثقافة غدا

تفتتح الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وعبدالرحمن المطيري وزير الإعلام والثقافة الكويتي، غدًا فعاليات المنتدى العالمي الثالث لثقافة السلام العادل، والذي يُقام بالشراكة بين المجلس الأعلى للثقافة بوزارة الثقافة المصرية، ومؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية، خلال الفترة من 20 حتى 22 فبراير الجاري، وذلك بحضور نُخبة من رؤساء الدول والحكومات من مختلف دول العالم.

وتتضمن فعاليات المنتدى 6 جلسات حوارية ومحورها الرئيسي «قضية التنمية والسلام العادل»، وتأتي الجلسة الأولى بعنوان «السلام والتنمية السياسية»، وتتضمن محورين الأول «كفاءة الإدارة الحكومية والتنمية»، والثاني بعنوان «المشاركة الشعبية والتنمية»، وتأتي الجلسة الثانية بعنوان «السلام والتنمية المؤسسية»، وتتضمن محورين، الأول «بناء المؤسسات ودورها في ترسيخ التنمية»، والثاني «تفعيل دور المؤسسات غير الحكومية في التنمية»؟

اليوم الثاني للمنتدى العالمي الثالث لثقافة السلام العادل

تنطلق فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الأربعاء 21 فبراير الجاري، متمثلة في جلسة «السلام والتنمية الاجتماعية»، وتتضمن محورين، الأول «تأمين الإدماج والمشاركة.. المرأة - الشباب - الأقليات»، والمحور الثاني «توجيه برامج التنمية.. الصحة، التعليم، العمران»، وجلسة «السلام والتنمية الثقافية»، وتتضمن محورين، الأول «جدلية التراث والتحديث»، والثاني «إشكالية مفهوم الدولة الوطنية».

ويشتمل اليوم الثالث والختامي للمنتدى، المقرر إقامته الخميس 21 فبراير الجاري، والذي يبدأ في الـ10 صباحًا، على جلسة بعنوان «السلام والتنمية الاقتصادية»، وتتضمن محورين: الأول «اقتصاد السوق الحر»، والمحور الثاني «اقتصاد السوق الاشتراكية»، وتعقبها في الـ12 وحتى الـ1.30 ظهرًا، جلسة «تجارب ورؤى على صعيد السلام والتنمية»، أما في الـ6 وحتى الـ7.30 مساء، فتعقد فعاليات الجلسة الختامية لأعمال المنتدى.