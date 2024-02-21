تحركات جديدة لمواجهة مافيا تجارة المدافن.. منها خفض أسعار شراء المقابر

كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن خطة جديدة لتنظيم إجراءات بناء المدافن للمسلمين والأقباط، وتحديث منظومة الدفن في مصر، وذلك للقضاء على مافيا المتاجرة في أراضي المقابر.

وقال «السجيني» في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، إن اللجنة ستواصل في اجتماعها اليوم، مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد جبريل وأكثر من عشر أعضاء المجلس بشان تنظيم عمل الجبانات في مصر، ويتضمن المشروع الجديد مجالات التعبئة والحوكمة والولاية للجهات المعنية بإعطاء تراخيص بناء المقابر في مصر سواء للمسلمين أو الأقباط.

إتاحة الأراضي لتنظيم بناء المقابر

وأشار إلي أن مشروع القانون يتضمن إتاحة الأراضي مقابل الاحتياج، وذلك بهدف القضاء على الممارسات غير الرسمية، لافتا إلى أن هذه الإجراءات من شأنها خفض الأسعار، ما يسهم في القضاء على مافيا تجارة المدافن في مصر، فضلا عن التصدي لظاهرة نبش القبور بهدف تجارة الأعضاء.

أكواد بنائية للمقابر الحديثة

وأضاف أن الاجتماع سيشهد حضور جميع الاطراف المعنية، وفي مقدمتها جهاز التنسيق الحضاري ومركز بحوث البناء والإسكان، للاتفاق على أكواد المقابر التي يجرى إنشائها حديثا.