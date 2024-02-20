رئيس مجلس النواب: نرفض تصفية القضية الفلسطينية

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمقر مجلس النواب، صقر غُباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي والوفد المُرافق له.

طفرة نوعية تشهدها مصر

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أهمية العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين على الأصعدة والمستويات كافة، واستعرض خلال اللقاء، الطفرة النوعية التي تشهدها مصر في مجال البنية التحتية، خاصة في مجال الطُرق وهو ما يجعل بيئة الاستثمار في مصر بيئة واعدة.

الحيلولة دون تصفية القضية الفلسطينية

وأشار إلى تطابق المواقف المصرية – الإماراتية إزاء القضايا الإقليمية، وفي مُقدمتها القضية الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بالرفض القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين، والحيلولة دون تصفية القضية الفلسطينية.

وعلى الصعيد البرلماني، أشاد بمستوى التنسيق والتعاون البرلماني المصري – الإماراتي، في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية إزاء القضايا محل الاهتمام المُشترك.

ومن جهته، شدد رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، على أن العلاقات الإماراتية – المصرية ضاربة في جذور التاريخ، مؤكداً ثقل الوزن المصري إقليمياً وعالمياً.

وعلى صعيد الوضع الحالي في قطاع غزة، أكد أنّ ما يحدث في غزة أمر مؤلم إنسانيًا، مُشيدًا بالموقف المصري الصلب في وجه مُخططات التهجير القسري للفلسطينيين، ومُندداً بالمعايير المزدوجة للمجتمع الدولي في تعامله مع تلك الأزمة.