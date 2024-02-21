اللجنة العربية بالنواب: مصر تبذل جهودا مستمرة لتحقيق الاستقرار في السودان

تعقد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، اجتماعا الأحد المقبل، لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان، بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس اللجنة، أن الاجتماع يستهدف الوقوف على آخر المستجدات في الأراضي السودانية، لا سيما وأن السودان يمثل بعدا استراتيجيا وأمنا قوميا لمصر.

وأوضح أن مصر تربطها علاقات قوية وتاريخية بالسودان، لذا فإن هناك جهودا مستمرة من أجل تحقيق الاستقرار في الأراضي السودانية، ونبذ جميع أشكال العنف.

وقف إطلاق النار في السودان

وأشاد «أباظة»، بالجهود المصرية المستمرة من خلال القيادة السياسية، وعلى كافة المستويات، من أجل وقف إطلاق النار وتسوية الصراع حفاظا على وحدة السودان واستقرار أوضاعه.

مصر تسعى لعودة الاستقرار في السودان

وقال رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن مصر تسعى مع جميع الأطراف وعلى كل المستويات الدولية والإقليمية من أجل تهدئة الأوضاع، وعودة الاستقرار في السودان الشقيق.

ولفت إلى أن لجنة الشئون العربية، تؤيد جميع التحركات المصرية في هذا الشأن، وتؤكد حرصها على الحفاظ على أمن مصر القومي بالتنسيق مع دول الجوار.