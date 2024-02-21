«مشروعات النواب» تصدر توصيات لـ10 وزارات.. أبرزها توفير عمالة فنية مؤهلة لسوق العمل

طالبت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، بتطيق عدد من التوصيات لـ10 وزارات، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغيرة والمتوسطة، والمجتمع المدني، والتي تعمل في مجال التدرريب الفني والمهني للعمالة لتوفير عمالة فنية مؤهلة لسوق العمل في المرحلة المقبلة، ومدى التنسيق بينها.

وأوصت اللجنة برئاسة النائب محمد كمال مرعي، رئيس مجلس الوزراء، بالتوجيه بتشكيل لجنة برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أو من ينوبها وبعضوية كافة الوزارات والهيئات المعنية، لوضع رؤية مشتركة في التشغيل والتدريب لعرض نتائجها على اللجنة.

وجاءت التوصيات التي أصدرتها اللجنة البرلمانية في تقرير مبدئي اليوم على النحو التالي:

أولا توصيات لجهات التعليم في مصر

• إمداد جهاز المشروعات المتوسط والصغيرة بالمناهج القائمة على منهجية الجدارات اللازمة للتدريبات طبقا للتخصصات.

• إمداد الجهاز بخبراء المناهج طبقا للتخصصات المطلوبة، وإتاحة المدارس لإقامة ملتقيات التوظيف للخريجين وطلاب الصفوف النهائية.

• إتاحة التجهيزات والمعدات بالمدارس لعمل التدريبات اللازمة للمتدربين في الفترات المسائية وغير أوقات الدراسة.

• إتاحة عمل الزيارات اللازمة لمدارس التعليم الفني للتعريف بالخدمات التي يقدمها الجهاز سواء من خلال الزيارات الميدانية أو الندوات الجماعية.

• إتاحة محتوى مادة ريادة الأعمال التي يتم تدريسها لجميع الطلاب بمدارس التعليم الفني بالتعاون مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومراجعته وإدخال الإضافات اللازمة إن وجدت.

• موافاة الجهاز والجهات المعنية ببيان خريجي مدارس التعليم الفني على مستوى المدارس المتميزة، وبيانات الطلاب أصحاب المشروعات المتميزة والحاصلين على مراكز متقدمة في المسابقات المحلية والدولية لدراسة كيفية دعمهم والاستفادة من مشاريعهم.

• المشاركة في إجراء الدراسات اللازمة لبحث احتياجات سوق العمل وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلاً والجدارات اللازمة لها مع الإمداد بما لدينا من بيانات في هذا الشأن.

تنمية المشروعات

وفيما يتعلق بجهاز تنمية المشروعات جاءت التوصيات كالتالي:

• تبنى الجهاز لبعض المشروعات الطلابية المتميزة وتقديم الدعم اللازم لهم.

• عمل حملة إعلامية من طرف الجهاز لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع في سبيل تغيير الصورة الذهنية عن التعليم الفني.

توصيات لوزارة الصناعة والتجارة

طالبت اللجنة البرلمانية في توصياتها لوزارة التجارة والصناعة؛ بإتاحة مراكز التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية بما فيها من معدات.

• تولي تدريب المتدربين في المجالات الصناعية.

توصيات لوزارة العمل

وفيما يتعلق بوزارة العمل، كانت التوصيات بضرورة تسهيل إجراءات استخراج شهادة مزاولة المهنة للخريجين، وإتاحة وتحديث التخصصات المطلوبة لسوق العمل على المستويين المحلي والدولي وتحديث فرص العمل للسوق المحلية والدولية.

توصيات لوزارة التضامن الاجتماعي

وأوصت لجنة المشروعات بمجلس النواب؛ بضرورة تقديم الدعم المادي للطلاب لتشجيعهم على تنفيذ المشروعات المتميزة خاصتهم.

مهام وزارتي الخارجية والهجرة

وأوصت اللجنة البرلمانية وزارتي الخارجية والهجرة بضرورة التنسيق على المستوى الدولي لتجميع احتياجات الدول التي ترغب في الاستعانة بالعمالة المصرية، وتنسيق وتنظيم السفر للخريجين ومتابعتهم في الدول التي تستعين بهم.

• وشددت لجنة المشروعات بمجلس النواب على إتاحة وتحديث التخصصات المطلوبة لسوق العمل في المجالات المرتبطة بطبيعة عمل وزارة الصحة، وتولي تدريب المتدربين في المجالات الصحية.

توصيات لوزارة الزراعة

• إتاحة وتحديث التخصصات المطلوبة لسوق العمل في المجالات المرتبطة بطبيعة عمل الوزارة.

• تولي تدريب المتدربين في المجالات الزراعية.

توصيات لوزارة التعاون الدولي

• التنسيق على المستوى الدولي لتوفير دعم مادي دولي للطلاب والخريجين المتميزين.

• توفير فرص عمل متميزة على المستوى الدولي.

توصيات لوزارة الإسكان

• إتاحة وتحديث التخصصات المطلوبة لسوق العمل في المجالات المرتبطة بطبيعة عمل الوزارة.

• تولي تدريب المتدربين في المجالات المتعلقة بأعمال التشييد والبناء وغيرها فيما يخص عمل الوزارة.

توصيات للمجتمع المدني

• توفير حوافز للمدربين المستعان بهم من الوزارة.

• توفير فرص عمل ملائمة لبعض الخريجين المتميزين.

• توفير الصيانة الازمة للمعدات التي سيتم استغلالها وتوفير الخامات اللازمة للتشغيل.