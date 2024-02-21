عضو بـ«النواب»: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» تحمل رسائل شديدة الأهمية

ثمن الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، دور مصر في دعم القضية الفلسطينية بجميع المحافل الدولية، مشيرا إلى أن مصر انتقلت من الدعم السياسي والإنساني للأشقاء الفلسطينيين إلى الدعم القانوني من خلال المرافعة التي ستقدمها مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية.

دعم قانوني للقضية الفلسطينية

وأوضح أن تقدم مصر بمذكرة أمام محكمة العدل الدولية حول ممارسات إسرائيل على فلسطين يمثل ضغطًا لاستصدار رأي استشاري إيجابي فيما طلبته بشأن كون الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية غير شرعي، ويتنافى مع القانون الدولي، إذ ترتقي الممارسات الإسرائيلية لجرائم الفصل العنصري.

ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها

وأشار إلى أن المرافعة المصرية تحمل رسائل شديدة الأهمية أبرزها ضرورة محاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها، وردع مخطط التهجير الذي تسعى تل أبيب لتمريره بقوة السلاح وممارسة أبشع الجرائم بحق المدنيين لاسيما الأطفال والنساء، في مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي والإنساني الذي كافح العالم عقود من أجل صياغته لتنظيم العلاقات بين الدول ووضع حد لدائرة العنف التي سقط فيها العالم لسنوات طويلة وتسببت في سقوط ملايين الضحايا في الحربين العالميتين الأولي والثانية.

وأكد أن إسرائيل تعمل على تنفيذ مخططها ضاربة بعرض الحائط كل هذه القيم، ما يؤسس لسياسة الغاب التي تهدد ليس منطقة الشرق الأوسط وحدها وإنما العالم أجمع.

بدء مفاوضات سياسية متزامنة مع وقف إطلاق النار

وأشار إلى أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية تستهدف تأكيد شمولية رؤية حل الدولتين، والتي حازت بتأييد دولي خلال الفترة الماضية من جانب عدد كبير من الدول ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، كونها الحل الوحيد للخروج من هذا الصراع الذي أرهق المنطقة والعالم.