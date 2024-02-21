رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ممثلة مصر أمام «العدل الدولية»: قرارات الأمم المتحدة تدين الاستيطان الإسرائيلي

كتب:

منتصر سليمان
01:15 م | الأربعاء 21 فبراير 2024
الدكتورة ياسمين موسى

الدكتورة ياسمين موسى

قال الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية وممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، إن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد عدم شرعية وقانونية المستوطنات الإسرائيلية. 

وأضافت خلال كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية، والتي أذاعتها قناة «إكسترا نيوز»: «القانون الدولي يعتبر هذه الإجراءات بأنها انتهاكات لاتفاقية جنيف الرابعة، وكل الإجراءات الإدارية التي تتخذها إسرائيل من تغيير وضع القدس الشريف بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات، ونقل السكان وترحيل السكان غير قانونية، ولا يمكن أن تكون سارية».

وأكملت: «الاحتلال الإسرائيلي الممتد وسياسة الاستيطان التي تنتهجها، تهدف إلى إخلاء الفلسطينيين من أراضيهم بالقوة، وتحديدًا من مدينة القدس، والعمل على تعزيز الوجود اليهودي في تلك الأراضي». 

اقرأ المزيد:

مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» تضع إسرائيل في مأزق.. أدلة قوية حول 4 ملفات

«مستقبل وطن»: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» تحرك مهم لكشف جرائم إسرائيل

عضو بـ«الشيوخ»: مرافعة مصر في محكمة العدل الدولية ستعبر عن «لاءات القاهرة»

كاتب صحفي: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» جزء من مسيرتها لدعم فلسطين

خبير سياسي: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» خطوة تاريخية لنزع شرعية إسرائيل
بقلم منتصر سليمان