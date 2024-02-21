ممثلة مصر أمام «العدل الدولية»: قرارات الأمم المتحدة تدين الاستيطان الإسرائيلي

قال الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية وممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، إن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد عدم شرعية وقانونية المستوطنات الإسرائيلية.

وأضافت خلال كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية، والتي أذاعتها قناة «إكسترا نيوز»: «القانون الدولي يعتبر هذه الإجراءات بأنها انتهاكات لاتفاقية جنيف الرابعة، وكل الإجراءات الإدارية التي تتخذها إسرائيل من تغيير وضع القدس الشريف بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات، ونقل السكان وترحيل السكان غير قانونية، ولا يمكن أن تكون سارية».

وأكملت: «الاحتلال الإسرائيلي الممتد وسياسة الاستيطان التي تنتهجها، تهدف إلى إخلاء الفلسطينيين من أراضيهم بالقوة، وتحديدًا من مدينة القدس، والعمل على تعزيز الوجود اليهودي في تلك الأراضي».