حركة فتح: مصر رفعت صوت الحق الفلسطيني أمام «العدل الدولية»

قال عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن مصر رفعت صوت الحق الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، وحان الوقت لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وأضاف المتحدث باسم حركة فتح دولة أن الولايات المتحدة تصوت بالفيتو أمام مجلس الأمن، لإضعاف المظومة الأممية وتقدم الولايات المتحدة دعما غير محدود لإسرائيل لقتل آلاف الفلسطينيين.

وأكد أن وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الاحـتلال الإسرائيلي يضعف الموقف الأمريكي على المستوى الدولي، فالموقف الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة غير جاد والحل يجب أن يكون عبر مؤتمر دولي للسلام.

واستكمل المتحدث باسم حركة فتح في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية» أن الموقف المصري حال دون تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إسرائيل، تواجه ملاحقات قانونية بشأن انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.