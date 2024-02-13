حركة فتح: أمريكا تمنح إسرائيل 16 مليار دولار مكافأة على جرائمها في غزة

علق الدكتور جمال نزال، المتحدث باسم حركة فتح، على وقف تصدير أجزاء من طائرات إف 35 إلى إسرائيل، قائلا إن هذه إشارة مهمة للغاية في مضمونها العملي، ولا يعرف ما إذا كانت ستؤثر على مجريات الميدان في إسرائيل وقد يكون لها تأثير موضعي محدود، لكن في نفس اليوم أقر مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة مساعدات لإسرائيل بواقع 16 مليار دولار.

منحة أمريكا لإسرائيل

وأضاف نزار، خلال مداخلة ببرنامج ملف اليوم، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الإعلامي كمال ماضي، أن هذا المبلغ ضخم للغاية، وكأنه مكافأة لإسرائيل على ما تفعله في غزة، والتصريحات الأمريكية قد يفهم منها أن لديها تحفظات على ما تفعل إسرائيل، لكن الشعوب العربية أصبحت لديها فطنة ودراية في التعامل مع تصريحاتهم.

طول عمر الحرب يخدم نتنياهو

أوضح أن إطالة عمر الحرب يخدم نتنياهو في السلطة، ويقضي على فرص بايدن في الحصول على ولاية رئاسية ثانية، وبالتالي هذا التعارض بين مصلحتي كل من نتنياهو وبايدن يجعل هذين الطرفين في مسارين متعارضين، إذن السؤال هنا لماذا لا يستطيع بايدن إنقاذ نفسه مما تفعله إسرائيل؟