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«هيئة دعم فلسطين»: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» ناقشت ملفات القضية كاملة

كتب:

منة شبانة
03:07 م | الأربعاء 21 فبراير 2024
محكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية

قال صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إنّ جلسات محكمة العدل الدولية تأتي في توقيت حساس يواجه فيه الفلسطينيون جرائم إبادة جماعية.

وأضاف عبدالعاطي في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أنّ المرافعة المصرية أمام العدل الدولية مكتملة وناقشت أبعاد وملفات القضية الفلسطينية، وأنّ قرارات محكمة العدل الدولية قد تفضي إلى تحالف دولي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وتابع أنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني وباتت خطرا على العالم، مشيرا إلى أنّ مجلس الأمن الدولي فشل في حماية المدنيين بقطاع غزة.

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بقلم منة شبانة