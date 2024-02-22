خريطة إقامة مناطق صناعية حرة بالمدن الجديدة.. 11 موقعا مقترحا

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا بشأن إنشاء مناطق حرة عامة جديدة بالمدن الجديدة، وفق معايير مُحددة في مُقدمتها جذب استثمارات أجنبية مُباشرة، وأن يكون حجم الاستثمار كبيرًا، مع ضرورة أن يتمثل الهدف الرئيسي لهذه المناطق للتصدير وتعميق الصناعة الوطنية.

خريطة إقامة مناطق صناعية حٌرة بالمدن الجديدة

وأوضح المركز عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تفاصيل خريطة إقامة مناطق صناعية حرة بالمدن الجديدة كالتالي

- 115 بمنطقة المطورين رقم 11 بالمنطقة الصناعية بالسادات.

- 140 شرق مدينة العاشر من رمضان.

- 150 حدائق العاصمة.

- 149 مدينة طيبة الجديدة.

- 150 مدينة أسوان الجديدة.

- 150 بمنطقة وادي التكنولوجيا بمدينة برج العرب الجديدة.

- 115 بالمنطقة الجنوبية لمدينة العالمين الجديدة.

- 150 مدينة العبور الجديدة.

- 150 غرب مدينة أكتوبر الجديدة.

- 132 بالحي الصناعي التاسع بمدينة بني سويف الجديدة.

- 150 بالتوسعات الجنوبية لسوهاج الجديدة.