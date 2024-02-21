«الغرفة التجارية»: مصر تمتلك قدرات هائلة من موارد الطاقة المتجددة

قال المهندس أيمن هيبة رئيس شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن مصر تمتلك قدرات هائلة من موارد الطاقة المتجددة، وهي ليست رياح أو شمسية فقط، بل تشمل أيضا الطاقة المائية التي كانت مصر سباقة إلى هذا المورد من خلال السد العالي وخزان أسوان وقناطر إسنا، التي ساهمت في توليد الطاقة الكهربائية، وازدهار الصناعة منذ الستينيات، بالإضافة إلى الطاقة الكامنة الموجودة في باطن الأرض عن طريق الحرارة.

وحرص «هيبة»، خلال لقاءه في برنامج «أوراق اقتصادية» بقناة «النيل للأخبار»، على أن يوضح أهمية قدرات الطاقات المتجددة في توليد الهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى أن الاستراتيجية القومية للطاقات المتجددة، اعتمدت على الطاقة الشمسية في كل عمليات توليد الهيدروجين، بدءا بعملية تحلية مياه البحر، لإنتاج المياة العذبة الضرورية لعمليات الفصل لإنتاج الهيدروجين.

توليد الهيدروجين الأخضر

وأوضح أن الطاقة لازمة للتحليل الكهربائي لهذه المياه، لتوليد الهيدروجين الأخضر، وهو الأمر الذي يكشف عن الأسباب التي دعت الدولة للاعتماد على المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، لبناء مراكز لتوليد طاقة الهيدروجين، فهي مناطق تتوافر فيها مياه البحر.

إنشاء ممر للطاقة الكهروشمسية

وكشف عن أن الدولة تنشئ حاليا ممرا للطاقة الكهروشمسية والطاقات الخضراء بمستويات توليد مستهدفة تصل إلى «72 GW» جيجاوات، في مراحله النهائية 2040، يتم نقلها من مناطق التوليد عبر هذا الممر، إلى مصانع ومعامل إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وشدد على أنه يجب التمييز بين المحطات الكبيرة فائقة الجهد، التي يمكنها إنتاج نحو 100 ميجاوات، وبين المحطات الصغيرة والمتوسطة، حتى 30 أو 50 ميجاوات.