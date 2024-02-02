بنوك ومؤسسات مالية تقدم منح لتركيب المحطات الشمسية بالمنازل والشركات

تُثير مشاريع تركيب المحطات الشمسية على أسطح المنازل والمباني، اهتمامًا كبيرًا من المواطنين، سعيا إلى معرفة المزيد عن البنوك والمؤسسات المالية، التي تقدم تمويلات ومنح لدعم تركيب هذه الأنظمة.

ويهدف هذا الدعم، إلى تخفيف عبء التكلفة على الراغبين في الاستفادة من مزايا الطاقة الشمسية، مثل خفض فواتير الكهرباء وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

اتفاقيات وبرامج تمويلية

كشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر، في منشور على «فيسبوك»، عن أسماء البنوك والمؤسسات المالية والاتفاقيات والبرامج التمويلية، التي جرى تفعيلها، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، التي تقدم تمويلات ومِنح لدعم تركيب الخلايا الشمسية في مصر.

خفض قيمة الفاتورة الشهرية وترشيد الاستهلاك

أشارت «القابضة» إلى أن البرامج تهدف للتشجيع على تركيب محطات شمسية أعلى أسطح المنازل ومباني المؤسسات والشركات، وربطها بالشبكة القومية، ما يساعد في تعزير الاستدامة البيئية، وتحقيق عائد مادي كبير من خلال خفض قيمة الفاتورة الشهرية، وترشيد الاستهلاك.

بنوك ومؤسسات تقدم منح لتركيب محطات شمسية

وحددت القابضة للكهرباء، بعض البنوك والمؤسسات التي تقدم هذه الفرص، كالتالي:

- مشروع نظم الخلايا الشمسية Egypt-PV الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل من مرفق البيئة العالمية، والحائز على جائزة معهد الطاقة البريطاني كأفضل المشروعات المقدمة عالميًا، لخفض غازات الاحتباس الحراري لعام 2020.

محطات التوليد اللامركزية

أشارت إلى أن المشروع يهدف إلى دعم انتشار استخدام محطات الخلايا الشمسية الصغيرة، المرتبطة بالشبكة، خاصة محطات التوليد اللامركزية، التي يجري تركيبها بالمنشآت الصناعية والتجارية والسياحية والمباني السكنية والمنشآت العامة، التي أسفرت عن تقديم دعم فني ومادي، لتنفيذ 121 محطة طاقة في القطاع الصناعي، التجاري، السياحي، السكني، المباني العامة في 15 محافظة علي مستوي الجمهورية بقدرة إجمالية 9.8 ميجا وات.

دعم مشروعات كفاءة الطاقة

أضافت أن الاتفاقية الموقعة مع بنك التعمير الألماني KFW، تشمل تمويلًا تنمويًا ميسرًا ومِنح، لدعم مشروعات كفاءة الطاقة، التي من ضمنها تركيب محطات الطاقة الشمسية.

إعفاء مشاريع الطاقة الشمسية المرتبطة بالشبكة بنظام صافي القياس

ونوهت القابضة، بأن العديد من البنوك، تتيح قروض الطاقة الشمسية بتسهيلات وشروط ميسرة، لتمويل تكاليف شراء وتركيب ألواح الطاقة الشمسية، بنسبة تمويل تصل إلى 100%؜ من إجمالي التكلفة، لافتا إلى أنه يجري إعفاء مشاريع الطاقة الشمسية المرتبطة بالشبكة بنظام صافي القياس، بقدرة حتى 10 ميجاوات من سداد مقابل الدمج، مع شبكة الكهرباء القومية.