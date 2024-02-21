بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة: الخروقات الإسرائيلية ضد بلادنا تجاوزت الـ30 ألفا

أكدت بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة، ردًا على تهديدات إسرائيل بتنفيذ القرار 1701 بالقوة، أن إسرائيل هي من تقوم بخرق القرار، وتواصل تهديداتها بما يظهر نيتها في توسيع رقعة الحرب والبحث عن ذريعة لشن عدوان على بيروت.

وأضافت بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة، أن هناك خروقات إسرائيلية ضد لبنان منذ 2006 تجاوزت 30 ألفا، وهي موثقة لدى مجلس الأمن، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.