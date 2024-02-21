«الوزراء»: البنك الدولي يتوقع تراجع ركود الاقتصاد العالمي العام الجاري

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أنَّ البنك الدولي توقع أن الاقتصاد العالمي قد يكون في وضع أفضل مما كان عليه قبل عام، لافتًا إلى أنَّ مخاطر حدوث ركود عالمي تراجعت بسبب قوة الاقتصاد الأمريكي، ومع ذلك نمو التجارة العالمية في 2024 لن يتجاوز نصف متوسط الـ10 سنوات السابقة لجائحة «كوفيد -19».

ولفت مركز معلومات الوزراء على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تفاصيل الاقتصادات النامية والمتقدمة كالتالي:

- الاقتصاد العالمي 2.4%.

- الاقتصادات النامية 3.9%.

- الاقتصادات المتقدمة 1.2%.

- الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 1.9%.

- الاقتصاد المصري 3.5%.

- تراجعت مخاطر حدوث ركود عالمي بسبب قوة الاقتصاد الأمريكي.

- نمو التجارة العالمية في 2024 لن يتجاوز نصف متوسط الـ 10 سنوات السابقة لجائحة «كوفيد-19»

- 2.4 تريليون دولار سنويا زيادة مطلوبة في استثمارات الدول النامية بحلول 2030 للتصدي لتغير المناخ وتحقيق الأهداف الإنمائية.

- 3.7% متوسط نصيب الفرد المتوقع من نمو الاستثمارات في الاقتصادات النامية بين 2024-2023.