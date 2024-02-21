خبير عسكري: العملية الانتقامية الإسرائيلية في لبنان تشهد الآن مرحلتها الثالثة

قال العميد ناجي ملاعب، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن العملية الانتقامية الإسرائيلية في لبنان، تشهد الآن مرحلتها الثالثة، بعدما توجهت باتجاه القوى المساندة للمقاومة الفلسطينية، وهي محور المقاومة، بدأت هذه العملية بالاغتيال وتوجيه المدفعية والمسيرات والطائرات باتجاه أماكن هذا المحور.

وضع المحور انعكس على لبنان

وأضاف «ملاعب»، خلال مداخلة ببرنامج «منتصف النهار»، والمُذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن وضع المحور انعكس على لبنان بـ تصعيد إسرائيلي يتجاوز الأماكن التي كانت في الماضي الميدان الذي كان لا يتجاوز بين 4 إلى 5 كيلومترات.

وأوضح أن إسرائيل تجاوزت هذا باتجاه النبطية، وقبلها باتجاه «جدرا» بالقرب من صيدا بواقع 60 كيلومترا بعيدا عن الخط الأزرق، وبالأمس باتجاه منطقة «الغازية» قرب صيدا، وهي تستهدف أماكن تقول إنها بنية تحتية لـ حزب الله أو تلاحق بعض قادة المقاومة.

تصعيد مستمر بين إسرائيل وحزب الله

وأشار إلى أن هناك تصعيدا إسرائيليا يقابله تصعيد وتخط للحدود التي رسمها حزب الله في مساندته لعملية غزة على الشكل التالي، فعندما يصل صاروخ لحزب الله من لبنان لصفد عند القيادة الشمالية الإسرائيلية، ولم تستطع القبة الحديدية إسقاطه أو يسمع دوي صفارات الإنذار، تعد رسالة من الحزب كبيرة، حتى ولو لم يتبن هذا العمل، لكن أيضا لم ينفه.