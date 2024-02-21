أستاذ في القانون الدولي: الموقف الأمريكي بشأن حرب غزة تغير بشكل ملحوظ

أكد الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، أن التحرك من قبل عدد من الدول والوقوف أمام محكمة العدل الدولية والاستشهاد بهم في الممارسات الإسرائيلية، هو تحرك استراتيجي وسيكون له دور تاريخي، مشددًا أن القضية الفلسطينية تحقق الآن شوطا مهما جدًا، وهو أن محكمة العدل الدولية ستعطي رأيها في القضية.

وأوضح «بودن»، خلال حواره عبر «زووم»، مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن القرار الذي سيصدر من محكمة العدل الدولية سيكون له تأثير كبير جدًا، ولن تكون إسرائيل قادرة على مخالفة هذا القرار أو أي دولة أخرى، متابعا: «الموقف الأمريكي بشأن حرب غزة تغير بشكل ملحوظ».

أمريكا تبني كل سياساتها الداخلية والخارجية على أساس القانون الدولي

وشدد على أن الولايات المتحدة الأمريكية تبني كل سياساتها الداخلية والخارجية على أساس القانون الدولي وتدعم أوكرانيا بدعوى وجود خرق للقانون الدولي، مؤكدًا أنه لا يجب التنازل عن هذه الأرضية المشتركة في التعامل مع ما يحدث في قطاع غزة، والكلمة الفصل لابد أن تكون لمحكمة العدل الدولية، منوهًا بأن إسرائيل في التسلسل وتغرد خارج السرب ولا تحترم القانون الدولي.

وأشار إلى أن سيكون هناك تناغم بين ما تقوم به جنوب أفريقيا والجمعية العامة للأمم المتحدة، منوهًا بأن الولايات المتحدة الأمريكية الآن في تطور مستمر ويجب أن يكون هناك ضغط إيجابي في هذا الاتجاه، موضحًا أن أمريكا ككل الدول لا يمكنها أن تتجاهل قرارات العدل الدولية ولم تتخذ أي خطوة ضد تنفيذ قرار العدل الدولية.