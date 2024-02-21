تتظيم ندوة عن مخاطر التدخين في ختام فعاليات «أسرتك ثروتك» بالإسكندرية

نظم مجمع إعلام الجمرك، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة بعنوان «خطورة التدخين والإدمان على الأسرة والمجتمع»، وذلك في إطار حملة تنمية الأسرة المصرية تحت شعار «أسرتك ثروتك» التي دشنها قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحيى، بحضور الدكتور محمد البنا نقيب أطباء الإسكندرية الأسبق، والدكتور إبراهيم عبد الله مقرر لجنة مكافحة التدخين والإدمان بالإسكندرية، والدكتور مصطفى بدوي، مدرس بمعهد الخدمة الاجتماعية.

ختام حملة أسرتك ثروتك

وافتتحت الندوة أمانى سريح مدير مجمع إعلام الجمرك، بالترحيب بالحضور، مؤكدة أنّ حملة تنمية الأسرة المصرية تهتم بالنهوض بالأسرة في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية كافة مشيرة إلى أنّ ندوة اليوم هي ختام لحملة «أسرتك ثروتك»، لما تمثلة قضية الإدمان من خطورة على الأسرة والمجتمع، مستعرضة جهود مجمع إعلام الجمرك خلال شهرين كاملين لتنفيذ محاور الحملة.

مكافحة التدخين

وقال الدكتور إبراهيم عبدالله، إنه في عام 2000، جرى تدشين لجنة مكافحة التدخين والإدمان، وانتشرت اللقاءات التوعوية لمكافحة التدخين والإدمان في كل المنشآت والمؤسسات الحكومية، كما جرى التنسيق مع رئيس لجنة النقل والموصلات بمجلس النواب، لتجريم التدخين داخل وسائل النقل والمواصلات والمنشآت الحكومية.

وتحدث الدكتور محمد البنا، نقيب أطباء الإسكندرية الأسبق، عن المخاطر الاقتصادية للتدخين على الفرد والأسرة والمجتمع، مؤكدًا أن نسبة المدخنين داخل مصر تمثل نحو 30%، لذا فإن حجم الانفاق اليومي على التدخين يبلغ ما يزيد على 150 مليون جنيه.

مخاطر التدخين‏

وقال الدكتور مصطفى بدوي، إن التدخين يمثل عائقا صحيا واقتصاديا للشخص المدخن، لذا بذلت الدولة جهودا مكثفة لمكافحة التدخين والمخدرات من خلال صندوق مكافحة الإدمان بآلياته المختلفة وأهمها استضافة المتعافين من التدخين والإدمان لعرض تجاربهم في الشفاء.