محلل سياسي: الاحتلال الإسرائيلي يمارس قتل الفلسطينيين في غزة لأهداف غير معلنة

قال المحلل السياسي الدكتور أمجد شهاب، إن إسرائيل تمارس استراتيجية القصف العشوائي الممنهج وسياسة التجويع والقتل، لأهداف غير معلنة، مشيراً إلى أن أسباب الحرب المعلنة هي هزيمة حماس، والقضاء على المقاومة، وإطلاق سراح المحتجزين، لكن الهدف الأكبر بالنسبة لإسرائيل، وهو هدف غير معلن أيضاً، هو تدمير مقومات الحياة، وتدمير البنية التحتية، من أجل تهجير سكان قطاع غزة بكل الوسائل.

وأضاف «شهاب»، خلال مداخلته ببرنامج «مطروح للنقاش» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الممارسات للاحتلال من إبادة وتدمير ستكون لها انعكاسات كبيرة جداً، حتى لو تم وقف الحرب تحت أي مسمى، سواء بالضغط الدبلوماسي أو الحل السياسي.

تصريحات حل الدولتين «بيع للوهم»

وأشار إلى أن الأفق السياسية تعتمد بشكل أساسي على إجراءات على الأقل وقف الاصطفاف ضد القضية الفلسطينية، ووقف مصادرة الأراضي وهدم البيوت، ووقف اعتداءات عصابات المستوطنين على الفلسطينيين، مضيفاً أن هناك تصريحات حل الدولتين، لكن كلها لـ«بيع الوهم»، وأن الواقع على الأرض يختلف كلياً، سواء في الضفة أو قطاع غزة أو حتى في القدس بشقها الشرقي، التي من المتوقع أن تكون عاصمة للدولة الفلسطينية.