نائب أمريكي يرد على اتهام واشنطن بالمسؤولية عن قتل أطفال غزة: «يجب أن يموتوا جميعا»

أثار الدعم الأمريكي اللامحدود لدولة الاحتلال الإسرائيلي ورفض الولايات المتحدة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، غضباً واسعاً حول العالم، حتى بين مواطني الولايات المتحدة، الذين أظهروا استياءهم من هذا الدعم، لدرجة أن البعض يتهم واشنطن بأنها تساهم في إبادة الشعب الفلسطيني، في ظل استمرار تدفق شحنات الأسلحة إلى تل أبيب، وتوفيرها غطاء أمنيا لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، خصوصاً أمام مجلس الأمن، الذي عطلت فيه واشنطن قراراً بوقف إطلاق النار، الذي قدمته الجزائر.

انتشار فيديو لعضو بالكونجرس يدعو لقتل أطفال غزة

وفي نفس السياق، انتشر فيديو لعضو الكونجرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، آندي أوجلز، يرد فيه على سؤال لأحد المواطنين الأمريكيين، الذي قال له: «رأيت صوراً لأطفال قتلى في غزة، بسبب دعمكم المستمر لإسرائيل عن طريق أموال الضرائب التي أدفعها»، ليجيب النائب الأمريكي بقوله: «يجب أن يموتوا جميعاً»، الأمر الذي أثار موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر نشطاء أن هذا التصريح يكشف عنصرية مؤيدي إسرائيل في ارتكاب مزيد من الجرائم تجاه الشعب الفلسطيني.

عنصرية سياسيين أمريكيين تجاه أطفال غزة

كلام «أوجلز» بشأن قتل أطفال غزة، ليس الأول من نوعه بالنسبة للسياسيين في الولايات المتحدة الأمريكية، ففي وقت سابق، قال ستيوارت سيلدوويتز، المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس باراك أوباما، في بداية العدوان على غزة، إن «قتل 4 آلاف طفل فلسطيني في قطاع غزة غير كاف»، مما أثار جدلاً واسعاً، ودفع السلطات الأمريكية للتدخل، وفتح تحقيق معه بحسب ما نشرته شبكة «يورونيوز» الإخبارية الأوروبية في ذلك الوقت.