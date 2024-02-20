فريدة الشوباشي: القضية الفلسطينية تكسب أرضا جديدة يوميا بفضل قرار الرئيس السيسي ضد التهجير

قالت الكاتبة الصحفية، فريدة الشوباشي، إن أهمية المذكرة التي قدمتها مصر أمام محكمة العدل الدولية، أنَّها تأتي في سياق الموقف المصري منذ بداية الأزمة والحرب على غزة، فمصر دائما في موقفها ما تكشف وتطالب بحق الفلسطينيين.

وأضافت «الشوباشي»، في حوارها ببرنامج «المواجهة»، مع الإعلامية لما جبريل، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ مصر تسعى إلى وقف حرب الإبادة الوحشية بحق أهالي غزة، والتنديد بجرائم الاحتلال اليوم بحق هذا الشعب، وكذلك كشف الموقف الأمريكي، مؤكدة أنَّ نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب يتشكل في الوقت الحالي.

وتابعت الكاتبة الصحفية: «أمريكا لم تعد جديرة بأن تقود العالم، والولايات المتحدة تستغل حق الفيتو في تعطيل قرارات مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار».

واستطردت: «هل يعقل لدولة تدعي انتماءها للإنسانية وترتكب مثل هذه الأفعال؟! كل المواقف الأمريكية مشينة بل والقوى الأخرى ليس منها من اتخذ مثل هذا الموقف، فلا يزال لديها قدر من الحياء، ومشاهد نراها تجعلنا لا ننام».

وأكدت أنه منذ القرار التاريخي للرئيس عبدالفتاح السيسي باعتبار التهجير القسري لأهالي غزة خط أحمر، والقضية الفلسطينية كل يوم تكسب أرضاً جديدة.