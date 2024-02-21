«المحامين الدوليين»: العالم اليوم أمام سابقة تاريخية في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي

قال الدكتور عبدالمجيد المراغي، عضو لجنة المحامين الدوليين لملاحقة جرائم الاحتلال، إن العالم اليوم أمام سابقة قضائية تاريخية في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وذلك بوقوف إسرائيل في قفص الاتهام في محكمة العدل الدولية.

المحكمة ستذهب قناعتها إلى عدم قانونية ما تقوم به إسرائيل

وأضاف «المراغي»، خلال حديثه عبر سكايب لنشرة الأخبار على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقديم الإعلامي أحمد بشتو، أن ممثل الولايات المتحدة أراد أن يشكل قناعة العدل الدولية، لكن المحكمة ستذهب قناعتها إلى عدم قانونية الأفعال التي تقوم بها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، لأنها تؤثر على حق الشعب في تقرير مصيره، وكذلك التغيرات الديموغرافية في القدس وعدم شرعية المستوطنات.

الموقف القانوني مختلف عن الموقف السياسي لأمريكا

وشدد على ممثل الولايات المتحدة أن يقول ما قاله أمام المحكمة، للحكومة الإسرائيلية ويقنع به الإدارة الأمريكية، موضحاً: «الظاهر أن الموقف القانوني مختلف عن الموقف السياسي للإدارة الأمريكية ، لذلك نحن لا نعرف الموقف الأمريكي الحقيقي، هل هو الذي نسمعه من قبل الممثل القانوني بوقف إطلاق النار، أم الذي نراه في مجلس الأمن وتصريحات جو بايدن ووزير الخارجية الأمريكي، بإراقة الدماء وإبادة الشعب الفلسطيني».