قيادي بحزب مصر أكتوبر: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» قوية ومركزة

أكد عبدالجواد عبدالغني، أمين أمانة العاصمة الإدارية وبدر والشروق والقيادي بحزب مصر أكتوبر، أن المرافعة التي قدمتها مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية جاءت قوية ومركزة، وتكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين أمام العالم.

دعم القضية الفلسطينية

وأوضح «عبدالغني»، خلال بيان له، أن هذه المرافعة أكدت على ثوابت السياسة المصرية تجاه القضية الفلسطينية الذي لم ولن يتغير، لافتا إلى أن المعركة أصبحت الأن ليست لدعم الشعب الفلسطيني فقط وإنما معركة عربية خالصة، ومصر تساند وتبذل جهود كبيرة على قدم وساق.

مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حالات تطهير عرقي بحق الفلسطينيين، بجانب انتهاكه القوانين الدولية بتغيير الطبيعة الجغرافية للأرض المحتلة، كما أنه يواصل مخالفة المواثيق الأممية بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأضاف «عبدالغني»، أن الدولة المصرية تبذل أقصى جهد لتحقيق الهدنة في قطاع غزة بل وتتحرك بقوة لإدخال مزيد من المساعدات للقطاع، وهذا يدل على أن مصر تتحرك فى جميع الاتجاهات.