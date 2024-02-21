رئيس المجلس القومي للمرأة: التمكين الاقتصادي لنا هدف وغاية للدولة

انطلقت فعاليات حفل المجلس القومي للمرأة، منذ قليل، لمنح الختم المصري للمساواة بين الجنسين «EGES» لشركات القطاع الخاص، ومنح شهادة اعتماد المدققين المستقلين للختم، وينظم الحفل المجلس بالشراكة مع برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي تنفذه مؤسسة باثفايندر إنترناشيونال.

القومي للمرأة

وقالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إنها تشعر بالسعادة البالغة في المشاركة في هذا الحدث لمنح الختم المصري للمساواة بين الجنسين «EGES» لشركات القطاع الخاص ومنح شهاده اعتماد المدققين المستقلين للختم، مؤكدة أن هذا اللقاء يأتي تحت مظلة التمكين الاقتصادي الذي توليه الدولة المصرية اهتماما كبيرا.

التمكين الاقتصادي للمرأة

وأضافت مرسي خلال كلمتها في حفل المجلس القومي للمرأة لمنح الختم المصري للمساواة بين الجنسين «EGES»، أن الدولة المصرية تعطي اهتماما كبيرا بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وتعتبره من أهداف التنمية المستدامة، واتخذت ذلك من خلال عدد من السياسيات سواء المادة 10 من الدستور المصري، أو الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، بالإضافة إلى قيام الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع الجهات الخاص للعمل على المساواة بين الجنسين، وتنمية مهارات المرأة، ضمن الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين.