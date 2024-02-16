المجلس القومي للمرأة: 48% نسبة السيدات في البحث العلمي والقيادة

شارك المجلس القومي للمرأة في النسخة الثانية من Science, she says بمناسبة اليوم الدولي للمرأة والفتاة في العلوم بمقر السفارة الإيطالية بالقاهرة بحضور كل من الدكتورة نادية زخاري عضوة المجلس القومي للمرأة ورئيسة اللجنة الوطنية للمرأة في العلوم، ووزيرة البحث العلمي الأسبق نيابة عن الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسفير الإيطالي ميشيل كاروني بالسفارة الإيطالية بالقاهرة، والسفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والدكتور ولاء شتا رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي، وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، ونوريا سانز المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة.

نسبة السيدات في البحث العلمي والقيادة

أكدت الدكتورة نادية زخاري خلال اللقاء على أهمية تسليط الضوء على العديد من النماذج النسائية التي يُحتذى بها في مجال البحث العلمي، مضيفة أن نسبة النساء والفتيات في البحث العلمي والقيادة بلغت نحو 48% من الباحثين المصريين.

البحث عمل جماعي

وأشارت إلى أن أي بحث هو عمل جماعي لا يعتمد علي شخص واحد فقط، كما أكدت أن المناصب في مجال البحث العلمي تحتاج إلي شخص مناسب لديه المؤهلات والقدرات اللازمة لشغلها.

افتتح السفير الايطالي الندوة بالترحيب بالحاضرين بمقر السفارة الإيطالية بالقاهرة، مشيداً بأن هذا اللقاء يهدف إلى التركيز على دور للنساء والفتيات الحاسم في مجتمعات العلوم والتكنولوجيا، كما تهدف إلى التأكيد علي ضرورة تعزيز مشاركتهن في مجال العلوم.