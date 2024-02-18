«القومي للمرأة» يبحث تنفيذ برامج الاستراتيجية الوطنية لتمكين السيدات

يعقد المجلس القومي للمرأة الاجتماع الدوري لمتابعة جهود الوزارات والهيئات التابعة في تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2023، بمقره بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي يستمر على مدار يومين بحضور رؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات.

وعرضت شيماء نعيم المديرة العامة للإدارة العامة للاستراتيجية الأهداف الفرعية لمحاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، ومتابعة المؤشرات في مراجعة النصف مدة واستعراض تدخلات كل محور من محاور الاستراتيجية إلى جانب توضيح اهميه تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية المعلنة في مؤتمرات المجلس السنوية واللقاءات ذات الصلة، لما لها من أهمية في تضمينها ضمن عمل الوزارات لتحسين وضع المرأة لتكون داعمة في عملية التنمية في ظل تحقيق رؤيه مصر 2030 المحدثة.

ثم استعرضت الوزارات ما جرى تنفيذه من تدخلات وبرامج وأنشطة لدعم محاور الاستراتيجية بالإضافة الي الخطط المتوقع تنفيذها خلال الربع الثالث للعام المالي 2023-2024.

وفي نهاية اللقاء، تمّ الاتفاق علي تنفيذ عدد من التوصيات تتضمن تنفيذ لقاءات داخل الوزارات بهدف استمرار رفع وعى العاملين من الجنسين بقضايا تمكين المرأة واليات عمل الوحدة، بالإضافة الي تنفيذ أنشطة بشكل تشاركي بين وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات لتقديم برامج متكاملة، والاستمرار في التوعية الصحية التي نفذتها وزارة الصحة داخل الوزارات التو تستهدف العاملين من الجنسين وابناءهم لتحسين صحة المرأة، والإعلان عن الجهود التي تنفذها الوحدة ضمن موقع الوزارة وكذا ابراز الجهود المبذولة لدعم المرأة ضمن التقارير السنوية التي تصدرها الوزارة.

يأتي ذلك بالإضافة إلى إدراج اعداد الدورات التدريبية والمستفيدات وتوضيح نسبة استفادة الاناث في الأنشطة المنفذة بالوزارات، وتنسيق هيئة الرقابة المالية لدورة توعوية مالية لأعضاء وحدات تكافؤ الفرص، والتشبيك بين وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الصحة ووحدات مناهضة العنف بالجامعات وتنفيذ حملات للتوعية داخل الجامعات.، كذلك انشاء صفحة لتسويق منتجات المتدربات والحرفيات من خلال أنشطة وحدات تكافؤ الفرص للعمل على تمكينهن اقتصاديا عبر التسويق أون لاين.