باحث: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» تضاف لجهودها التاريخية بالقضية الفلسطينية

قال علي عاطف، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنَّ المرافعة التي قدمتها مصر أمام محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء، تُعد فصلاً تاريخياً جديداً من الجهود المستمرة من جانب مصر، فيما يخص الأزمة الفلسطينية، خلال العقود الماضية، لافتاً إلى تطرق المرافعة للعديد من القضايا والملفات، مثل الاستيطان، والقصف الإسرائيلي العشوائي، والقتل غير القانوني، الذي تقوم به قوات الاحتلال الأسرائيلي بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف «عاطف»، في مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ المرافعة المصرية أوضحت أنَّ جرائم الاحتلال الإسرائيلي لا تقتصر على قطاع غزة فقط، ولكن تتعداه إلى الضفة الغربية، كما أن العدوان لم يبدأ في الوقت الراهن، بل هذا العدوان مستمر منذ عقود مضت، وأشارت أيضاً للعمليات الإسرائيلية التي تقوم بها سلطات الاحتلال من قصف عشوائي للمرافق والخدمات الصحية والاجتماعية، سواء في الوقت الحالي او الماضي.

وتابع الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: «دور مصر تجاه القضية الفلسطينية يضاف له المرافعة التاريخية أمام محكمة العدل اليوم، وبلادنا ترعى الأزمة منذ عقود، ولها ثقل في الأزمة الحالية على وجه التحديد، وأكبر انتهاكات لحق الفسلطينيين هو محاولات التهجير القسري لهذا الشعب من أراضيه من قبل سلطات الاحتلال».