أستاذ علوم سياسية: نتنياهو يستغل الحرب على غزة في حملته الانتخابية

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن الرئيس الأمريكي جون بايدن أعلن أن بلاده لن تؤيد عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، دون وجود خطة تفصيلية واضحة المعالم، تكشف طريقة التعامل مع المدنيين.

وتابع "كمال"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن المعركة العسكرية في قطاع غزة أصبحت سياسية، وليست عسكرية بالنسبة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إذ يستغل هذه الحرب في حملته الانتخابية المقبلة، رافضا الاعتراف بوجود دولة فلسطينية مستقبلاً، وهذه مواقف سياسية تهدف لبقائه في الحكم.

تحول في السياسة الأمريكية تجاه نتنياهو

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحولا في السياسة الأمريكية تجاه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خاصة وأن الحرب على قطاع غزة أصبحت جزءًا من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لافتا إلى أن هناك خطة أمريكية للاعتراف بالدولة الفلسطينية بالتدريج، في مقابل تطبيع الدول العربية العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، ولكن هناك ضرورة للبدء في هدنة إنسانية من أجل تهدئة الأوضاع، وخلال هذه الهدنة قد تقوم الإدارة الأمريكية بطرح هذه المبادرة بالتفصيل، وهذا تطور إيجابي من الإدارة الأمريكية في ظل رفض الاحتلال لحماس والدولة الفلسطينية.