جانتس: سنواصل القتال خلال شهر رمضان حال عدم التوصل لاتفاق حول المحتجزين

أعلن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، مواصلة العمليات العسكرية خلال شهر رمضان، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد مع «حماس» بشأن المحتجزين، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

أضاف عضو مجلس الحرب الإسرائيلي أن العملية العسكرية في رفح الفلسطينية ستبدأ بعد إجلاء المدنيين من المكان.

فيما أكد مسؤولون إسرائيليون استمرار العملية العسكرية الشاملة في قطاع غزة خلال الأسابيع المقبلة.

ولا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه ضد الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 4 أشهر، ما أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى، فضلا عن نزوح نحو مليون و700 ألف فلسطيني من القطاع.