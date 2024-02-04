مجلس الحرب الإسرائيلي يعقد اجتماعا وسط خلافات مستمرة.. ما الأمر؟

تستعد حكومة جيش الاحتلال الإسرائيلي لعقد اجتماع مساء اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واحتمالية عقد صفقة تبادل محتجزين جديدة مع الفصائل الفلسطينية مع مرور أكثر من 120 يوما على الحرب.

اجتماع مرتقب

وبحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الحربي اليوم في وفي نفس الوقت تقريبا، وفقا لبعض التقارير غير المؤكدة في وسائل الإعلام العربية، قد تقدم الفصائل ردها على عرض صفقة المحتجزين الأخير الذي قدمه لها الوسطاء.

خلافات مستمرة

وشهد أمس نقاش صاخب بين الوزراء بشأن صفقة التبادل مع الفصائل، حيث يعارض العديد من الوزراء صفقة على مراحل ويطالبون بوقف المساعدات الإنسانية على الفور، فيما يؤكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أنه لن يتم الإفراج عن عدد كبير من المسجونين الفلسطينيين.

الحرب على غزة

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في يوم 7 أكتوبر بعد هجوم الفصائل الفلسطينية المفاجئ على جيش الاحتلال الإسرائيلي واستعادة بعض مستوطنات غلاف غزة وسط خسارة كبيرة في جيش الاحتلال.