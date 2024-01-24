عضو مجلس الحرب الإسرائيلي: تسريبات صفقة المحتجزين تمزق شعبنا

علق عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم، على التسريبات التي جرى نشرها مؤخرا حول صفقة الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

تمزيق العائلات والشعب الإسرائيلي

أضاف «جانتس»، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أن التسريبات في الوقت الحالي حول صفقة المحتجزين ستعمل على تمزيق العائلات والشعب الإسرائيلي وستضر الجهود المبذولة من قبل إسرائيل وعدة دول أخرى تقدم وساطة.

تزايد الحديث عن التسريبات

وواصل «جانتس»: «الأيام الأخيرة تشهد تسريبات متزايدة حول موضوع صفقة المحتجزين، وهذا يمزق العائلات، أعرف أنه هدف ملح وسنعمل على إزالة التهديدات الحادثة للشعب الإسرائيلي».

استمرار إسرائيل في المراوغة

في سياق مواز، كشف القيادي بالفصائل الفلسطينية أسامة حمدان، عن أن الفصائل لن تقبل بوقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا أن حديث الاحتلال الإسرائيلي عن التوصل لاتفاق ليس أمرا جادا ويستمر في المراوغة.

استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وتستمر إسرائيل في تنفيذ حرب على الفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني لليوم الـ110، بدأت في صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، وسط ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين حتى الآن إلى أكثر من 25 ألفا أغلبهم الأطفال والسيدات، فيما يزيد عدد قتلى الجيش الإسرائيلي عن 520 جنديا حتى الآن، منذ بداية عملية الاجتياح البري لقطاع غزة نهاية أكتوبر الماضي.