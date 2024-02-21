أستاذة علاقات دولية: حل الدولتين أبرز نقاط مرافعة مصر أمام محكمة العدل

قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذة العلاقات الدولية، إنَّ مصر في مرافعتها التاريخية أمام محكمة العدل الدولية، ركزت على توضيح مفهوم الدفاع عن النفس كسبب ومبرر للعدوان وأنه مردود أساسي لحركة المقاومة وبداية عمليات طوفان الأقصى وأحداث 7 أكتوبر، كما كان الحديث عن حل الدولتين أبرز نقاط المرافعة أمام «العدل الدولية».

وأضافت «زهران»، في مداخلة هاتفية لها على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ مرافعة القاهرة اليوم اشتملت على عدة أبعاد، سواء العدوان الإسرائيلي والانتهاكات لسلطات الاحتلال أو أبعاد القضية الفلسطينية وترسيخ حركة المقاومة ودفاع الشعب الفلسطيني عن نفسه، وتم سرد العديد من الأحداث والسرديات توثيقا لما تنص عليه قواعد القانون الدولي ومعاهدة جنيف.

وتابعت أستاذة العلاقات الدولية: «مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، تعد فتح للسجل الدموي لـ الاحتلال الإسرائيلي، وسرديات لحالة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهو صراع ممتد ويؤسس لصراع اللا حل، فيما أنه لا استقرار بالشرق الأوسط إلا بحل الدولتين وفقا للتصورات العربية وحدود ما قبل 67».