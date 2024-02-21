بدء تسجيل النسخة الجديدة من أوبريت «الحلم العربي» بمشاركة واسعة للمطربين العرب

بدأ عدد كبير من المطربين العرب، في تسجيل أوبريت «الحلم العربي»، الذي سيعاد تقديمه بتوزيع مختلف، خلال الأيام القليلة الماضية، كنوعٍ من الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني، في العدوان الهمجي الذي يتعرض له من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأسفر عن وقوع الآلاف من الشهداء والمصابين.

إعادة تسجيل أوبريت الحلم العربي

وكشف برنامج «ET بالعربي» عن كواليس إعادة تقديم أوبريت الحلم العربي، إذ حرص على تسجيل لحظات التسجيل، وكذلك استرجاع ذكريات المطربين بعد مرور 30 سنة على طرحه.

الأوبريت سيكون من تأليف مدحت العدل، وألحان صلاح الشرنوبي، وتوزيع ميشال فاضل، ومشاركة نجوم من النسخة الأولى وهم: أحلام، أصالة، أحمد فتحي، وليد توفيق وعمر العبداللات، بينما يشارك نجوم جدد وهم عاصي الحلاني، صابر الرباعي، بلقيس، محمد عساف وأبو.

أوبريت «الحلم العربي»

أوبريت «الحلم العربي»، صدر في عام 1996، حول حلم الشعب العربي في إقامة الوحدة العربية في اتحاد الوطن العربي، بمشاركة كوكبة من النجوم، منهم أصالة وإيهاب توفيق ونبيل شعيل ولطفي بوشناق، من ألحان صلاح الشرنوبي وحلمي بكر، وتوزيع حميد الشاعري.