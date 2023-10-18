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مدحت العدل لـ«الوطن»: إعادة تقديم أوبريت «الحلم العربي» خلال أيام

كتب:

أحمد حسين صوان
10:14 م | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
مدحت العدل

مدحت العدل

كشف الدكتور مدحت العدل، عن بدء التحضيرات لإعادة تقديم أوبريت «الحلم العربي» داخل دار الأوبرا المصرية، خلال الأيام القليلة المُقبلة، كنوعٍ من دعم ومساندة الشعب الفلسطيني، في تلك الحرب التي يتعرض لها، وأسفرت عن وقوع الآلاف من الشهداء والمصابين.

وقال مدحت العدل، لـ«الوطن»: «بدأنا بروفات وتحضيرات بالفعل، وأدعوا كل الفنانين للمُشاركة في إعادة تقديم هذا الأوبريت الشهير»، موضحًا أنه سيُعاد تقديم «الحلم العربي» بكورال دار الأوبرا المصرية، حال عدم مشاركة أي من المطربين.

وأضاف «العدل»: «هنعمل يوم مفتوح لغزة، للتبرع سواء ماديًا أو بالدم أو دعم معنوي حتى»، ودعا كل القنوات العربية للتغطية في بث مشترك، وذلك لحث الجمهور في الوطن العربي كله على دعم أهالي غزة.

وأوضح أنّ موعد تقديم أوبريت الحلم العربي، سيكون بعد 10 أيام تقريبًا، ومن المُقرر إعلان الموعد النهائي للعرض، خلال أيام.

أوبريت «الحلم العربي»، صدر في العام 1998، حول حلم الشعب العربي في إقامة الوحدة العربية في اتحاد الوطن العربي، بمشاركة كوكبة من النجوم، منهم أصالة وإيهاب توفيق ونبيل شعيل ولطفي بوشناق، وهو من ألحان  الملحنين المصريين صلاح الشرنوبي وحلمي بكر، وتوزيع حميد الشاعري.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.