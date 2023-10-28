مدحت العدل لـ«الوطن»: تأجيل إعادة تقديم أوبريت الحلم العربي لأجل غير مسمى

أعلن السيناريست مدحت العدل، تأجيل إعادة تقديم أوبريت الحلم العربي، الذي كان من المقرر له غدا بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من مطربي مصر والوطن العربي.

تأجيل تقديم أوبريت «الحلم العربي»

وقال مدحت العدل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه جرى تأجيل أوبريت الحلم العربي، ولم يتم تحديد موعد لتقديمه في الوقت الحالي.

وكان الدكتور مدحت العدل، كشف سابقا لـ«الوطن» عن بدء التحضيرات لإعادة تقديم أوبريت «الحلم العربي» داخل دار الأوبرا المصرية، كنوع من دعم ومساندة الشعب الفلسطيني، في تلك الحرب التي يتعرض لها، وأسفرت عن وقوع الآلاف من الشهداء والضحايا.

تفاصيل أوبريت الحلم العربي

يذكر أن أوبريت «الحلم العربي»، صدر في عام 1998، حول حلم الشعب العربي في إقامة الوحدة العربية في اتحاد الوطن العربي، بمشاركة كوكبة من النجوم، منهم أصالة وإيهاب توفيق ونبيل شعيل ولطفي بوشناق، وهو من ألحان صلاح الشرنوبي وحلمي بكر، وتوزيع حميد الشاعري.