موعد أذان المغرب.. عدد ساعات الصيام في الأيام البيض من شعبان 2024

ينتظر الكثيرون الأيام البيض من شهر شعبان للإكثار من العبادات المختلفة، والتي من أبرزها الصيام بنية المغفرة والتقرب إلى الله، إذ أن صيام تلك الأيام له فضل عظيم للصائمين، الأمر الذي يجعل الراغبين في الصيام يهتمون بمعرفة موعد آذان المغرب وعدد ساعات الصيام في الأيام البيض من شهر شعبان 2024.

وتحرص الهيئة العامة للمساحة على الإعلان عن مواعيد الصلوات المختلفة باستمرار عبر الموقع الرسمي الخاص بها، ونوضح من خلال هذا التقرير موعد آذان المغرب وعدد ساعات الصيام في الأيام البيض من شهر شعبان 2024، والتي تأتي كالتالي:

موعد آذان المغرب المغرب.. عدد ساعات الصيام في الأيام البيض من شهر شعبان 2024

ويأتي موعد آذان المغرب في أول الأيام البيض في شهر شعبان 2024، والذي يوافق الجمعة 13 شعبان، كالتالي:

- موعد آذان المغرب في القاهرة: في تمام الساعة 5:49 مساء.

- موعد آذان المغرب في الجيزة: في تمام الساعة 5:49 مساء.

- موعد آذان المغرب في القليوبية: في تمام الساعة 5:49 مساء.

- موعد آذان المغرب في الإسكندرية: في تمام الساعة 5:54 مساء.

- موعد آذان المغرب في الغربية: في تمام الساعة 5:49 مساء

- موعد آذان المغرب في الشرقية: في تمام الساعة 5:7 مساء.

- موعد آذان المغرب في الدقهلية: في تمام الساعة 5:47 مساء.

- موعد آذان المغرب في كفر الشيخ: في تمام الساعة 5:50 مساء.

- موعد آذان المغرب في الفيوم: في تمام الساعة 5:52 مساء.

- موعد آذان المغرب في بني سويف: في تمام الساعة 5:51 مساء.

- موعد آذان المغرب في أسيوط: في تمام الساعة 5:52 مساء.

- موعد آذان المغرب في المنيا: في تمام الساعة 5:53 مساء.

- موعد آذان المغرب في سوهاج: في تمام الساعة 5:50مساء.

- موعد آذان المغرب في أسوان: في تمام الساعة 5:48 مساء.

وتصل عدد ساعات الصيام في الأيام البيض من شهر شعبان 2024 إلى ما يقرب من 13 ساعة.