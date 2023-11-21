مواقيت الصلاة في المحافظات اليوم الثلاثاء 21-11-2023

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، التابعة لوزارة الموارد المائية والري، مواقيت الصلاة اليوم، وسجلت بعض الاختلافات الضئيلة بين المحافظات بحسب التوقيت المحلي لكل مدينة ومحافظة.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء، مواقيت الصلاة اليوم، في عدد من محافظات الجمهورية.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الظهر في القاهرة 11:40 ظهرا، والعصر 2:37 مساءً، والمغرب 4:56 مساءً، والعشاء 6:18 مساءً.

مواقيت الصلاة في مدينة العلمين

موعد أذان الظهر في العلمين 11:48 ظهرا، والعصر 2:49 مساء، والمغرب 5:11 مساءً، والعشاء 6:31 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الظهر في الإسكندرية 11:46 ظهرا، والعصر 2:40 مساء، والمغرب 5:0 مساء، والعشاء 6:22 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

موعد أذان الظهر في دمياط 11:38 ظهرا، والعصر 2:32 مساء، والمغرب 4:52 مساء، وأذان العشاء 6:14 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الظهر في سوهاج 11:37 ظهرا، والعصر 2:44 مساء، والمغرب 5:7 مساء، وأذان العشاء 6:23 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

موعد أذان الظهر في أسيوط 11:39 ظهرا، وأذان العصر 2:41 مساء، وأذان المغرب 5:2 مساء، وأذان العشاء 6:20 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان الظهر في أسوان الظهر 11:50 ظهرا، وأذان العصر 2:44 مساء، وأذان المغرب 5:5 مساء، وأذان العشاء 6:26 مساء.