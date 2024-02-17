مواقيت الصلاة في رمضان 2024 بالقاهرة والمحافظات.. هنفطر ونتسحر إمتى؟

بدأ العد التنازلي لقدوم شهر الصوم، فيما أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية، مواقيت الصلاة في رمضان 2024 في القاهرة والمحافظات، ومن المقرر أن يتم إعلان إمساكية شهر رمضان 2024 في جميع المحافظات خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصًا إنّ المسلمين يحرصون على معرفة مواقيت الصلاة لأدائها في موعدها، إلى جانب مواعيد السحور والإمساك والإفطار.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل مواقيت الصلاة في رمضان 2024 بالقاهرة والمحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد شهر رمضان 2024 في مصر

وكشف معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقة في بيان صحفي، موعد شهر رمضان 2024 في مصر، إذ من المقرر أن يكون يوم 11 مارس المقبل هو أول أيام الشهر المبارك، وفقًا للحسابات الفلكية، بينما يتم تأكيد الموعد باستطلاع الهلال من خلال دار الإفتاء نهاية شهر شعبان الجاري.

مواقيت الصلاة في رمضان 2024

ووفقًا لإمساكية شهر الصوم، فإنّ مواقيت الصلاة في رمضان 2024 القاهرة ستتضمن رفع أذان الفجر في تمام الساعة 4:53، بينما يكون الشروق في تمام الساعة 6:18، والظهر 12:13 ظهرًا، والعصر 3:36 مساء، والمغرب 6:08 مساءً، وصلاة العشاء 7:38 مساءً، إذ يبلغ عدد ساعات الصيام في أول أيام الصوم نحو 13 ساعة و18 دقيقة.

مواقيت الصلاة في رمضان 2024 القاهرة

وفيما يخص مواقيت الصلاة في رمضان 2024 في القاهرة فإنّها تأتي وفقًا لإمساكية شهر رمضان كالآتي:

مواقيت الصلاة في رمضان 2024 في المحافظات

ومن المقرر أن يتم إعلان مواقيت الصلاة 2024 في رمضان بكل محافظة على حدة خلال الأيام القليلة المقبلة، من خلال الهيئة العامة للمساحة المصرية، ليتسنى لكل المواطنين معرفة مواعيد السحور والصيام ومواقيت الصلاة.

المغرب بيأذن الساعة كام في رمضان 2024؟

وبحسب إمساكية رمضان 2024 في محافظة القاهرة، فإنّ موعد أذان المغرب في رمضان 2024 سيكون كالآتي:

- موعد أذان المغرب أول أيام رمضان.. 6:08 مساءً.

- موعد أذان المغرب يوم 1 رمضان.. 6:08 مساءً.

- موعد أذان المغرب يوم 2 رمضان.. 6:09 مساءً.

- موعد أذان المغرب يوم 3 رمضان.. 6:10 مساءً.

- موعد أذان المغرب يوم 4 رمضان.. 6:10 مساءً.

- موعد أذان المغرب يوم 5 رمضان.. 6:11 مساءً.

- موعد أذان المغرب يوم 6 رمضان.. 6:12 مساءً.

- موعد أذان المغرب يوم7 رمضان.. 6:12 مساءً.

- موعد أذان المغرب يوم 8 رمضان.. 6:13 مساءً.

- موعد أذان المغرب يوم 9 رمضان.. 6:14 مساءً.

- موعد أذان المغرب يوم 10 رمضان.. 6:14 مساءً.

- موعد أذان المغرب يوم 11 رمضان.. 6:14 مساءً.

- موعد أذان المغرب يوم 12 رمضان.. 6:15 مساءً.

- موعد أذان المغرب يوم 13 رمضان.. 6:15 مساءً.

- موعد أذان المغرب يوم 14 رمضان.. 6:16 مساءً.

- موعد أذان المغرب يوم 15 رمضان.. 6:17 مساءً.

- موعد أذان المغرب يوم 16 رمضان.. 6:17 مساءً.

- موعد أذان المغرب يوم 17 رمضان.. 6:18 مساءً.

- موعد أذان المغرب يوم 18 رمضان.. 6:18 مساءً.

- موعد أذان المغرب يوم 19 رمضان.. 6:20 مساءً.

- موعد أذان المغرب يوم 20 رمضان.. 6:20 مساءً.

- موعد أذان المغرب يوم 21 رمضان.. 6:21 مساءً.

- موعد أذان المغرب يوم 22 رمضان.. 6:21 مساءً.

- موعد أذان المغرب يوم 23 رمضان.. 6:22 مساءً.

- موعد أذان المغرب يوم 24 رمضان.. 6:23 مساءً.

- موعد أذان المغرب يوم 25 رمضان.. 6:23 مساءً.

- موعد أذان المغرب يوم 26 رمضان.. 6:24 مساءً.

- موعد أذان المغرب يوم 27 رمضان.. 6:25 مساءً.

- موعد أذان المغرب يوم 28 رمضان.. 6:25 مساءً.

- موعد أذان المغرب يوم 29 رمضان.. 6:26 مساءً.

- موعد أذان المغرب يوم 30 رمضان.. 6:26 مساءً.