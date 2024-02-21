أمين سر حركة «فتح»: إقامة دولة فلسطينية أهم رسائل مرافعة مصر أمام «العدل الدولية»

قال الدكتور صبري صيدم، نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إنَّ مصر خلال مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية، أرسلت رسائل حاسمة، دعمت عبرها القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وقيادته، مؤكدة على رفض العدوان، وداعيةً إلى وقف إطلاق النار، كما رفضت مصر مسالة التهجير القسري، وطالبت بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة.

وأضاف «صيدم»، في مداخلة هاتفية له على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأربعاء، أنَّ مصر في مرافعتها، اوضحت أهمية الإعمال بالقانون الدولي، وإقامة دولة فلسطينية وحل الصراع، ونجحت في تشخيص الموقف مقدمة حلول بطريقة احترافية إبداعية، مؤكدًا على أنَّ الموقف المصري قيادة وشعباً لطالما دعم القضية الفلسطينية.

وتابع نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح: «مصر ليست لاعباً ثانوياً في المنطقة، وهي صاحبة وزن كبير بوجدان الشعب العربي وكذلك الشعوب الحرة، التي لطالما طالبت بإنهاء الصراع وفقا لـ القانون الدولي، وحديث مصر عن القضية الفلسطينية هو حديث دولة شقيقة ومجاورة لفلسطين، وبالتالي أمنها القومي هو أمن فلسطين القومي وعمقها التاريخي».