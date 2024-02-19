رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق: الحرب على غزة لن تحقق أهدافها

أرسل رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق، جاندي أيزنكوت، خطابًا إلى أعضاء مجلس الوزراء، يحذر من أنهم فشلوا في اتخاذ قرارات تشغيلية وبالتالي فإن الأهداف الاستراتيجية للحرب معطلة ولن تتحقق، بحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» العربية.

تحذيرات من أيزنكوت: صعوبة متزايدة في تحقيق أهداف الحرب

وجاء في تقرير على القناة «12» الإخبارية هذا المساء أن الرسالة أرسلت قبل أسبوع، وتتضمن تحذيرًا من أيزنكوت بأن «هناك صعوبة متزايدة في تحقيق أهداف الحرب».

أوضح أيزنكوت الذي قُتل ابنه وابن أخيه في القتال في غزة في ديسمبر أن الحرب حققت مكاسب جزئية مثل تقليل القدرات الحاكمة للفصائل الفلسطينية وإعادة الأمن إلى المجتمعات الحدودية.

التوصل إلى اتفاق لإعادة محتجزين قبل رمضان

ووضع أيزنكوت قائمة بالأهداف التي يجب تحقيقها وهي التوصل إلى اتفاق لإعادة المحتجزين المتبقين قبل رمضان في منتصف مارس ومنع حدوث تصعيد في الضفة الغربية خلال شهر رمضان وإعادة المواطنين الذين تم إجلاؤهم في الشمال والجنوب والنهوض ببديل مدني للفصائل الفلسطينية في غزة والانتقال إلى المرحلة الثالثة من القتال في غزة بغارات موضعية وسط الاستقرار العام.