دبلوماسي سابق يطالب المجتمع بالضغط على إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

قال السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية الأسبق، إن من الممكن أن تأخذ دول أخرى خطوات مصر أمام محكمة العدل الدولية، حيث أن المجال مفتوح لأي دولة لأن محكمة العدل الدولية طلبت الرأي من دول الأمم المتحدة، في الاحتلال الإسرائيلي الذي يحتل الأراضي الفلسطينية منذ عقود.

وأضاف «الحفني» خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع عبر قناة «دي إم سي»، أن مصر هي الجار المباشر لفلسطين ولدولة إسرائيل، وأن مصر على مدى عقود ومنذ نشأة القضية الفلسطينية، كانت ضالعة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والعربي الإسرائيلي.

القضية الفلسطينية مطروحة باستمرار

وأوضح أن موضوع القضية الفلسطينية يجري طرحه باستمرار، خاصة في أروقة الأمم المتحدة، وأن مصر تسير بمعدل معين في ضوء تطورات الوضع، سواء في إطارمجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ضرورة الضغط على الكيان الإسرائيلي وأمريكا

أكد ضرورة وجود الضغط المستمر على الكيان الإسرائيلي وعلى الولايات المتحدة الداعمة له بشكل أعمى، وأن الضغط يحدث من خلال مصر والدول العربية في الأمم المتحدة، ومكتب جامعة الدول العربية، موضحا أن هذه الجهود مطلوبة للضغط على كل الأطراف، وليس إسرائيل والدول الداعمة لها فقط.