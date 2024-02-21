«تقسيم غزة».. خطة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة الأمنية على القطاع الفلسطيني

منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي العديد من الغارات والتوغلات داخل قطاع غزة، خاصةً في مناطق الوسط وجنوب مدينة غزة، بالإضافة إلى خان يونس ورفح في الجنوب، إلا أنه لم يمكنه تحقيق الأهداف المعلنة، التي تتمثل بالقضاء على المقاومة الفلسطينية، واستعادة المحتجزين الإسرائيليين، بل وتكبد جيش الاحتلال خسائر كبيرة، منذ بدء العمليات العسكرية البرية في قطاع غزة.

خطة إسرائيلية لتسهيل السيطرة على غزة

وفقاً لما أوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، يبدو أن قوات الاحتلال تنفذ خطة لتوسيع طريق في وسط غزة، يسهل من عملياتها العسكرية، ويعد ذلك جزءاً من خطط جيش الاحتلال للحفاظ على السيطرة الأمنية على القطاع الفلسطيني، حتى بعد انتهاء الحرب، وفقاً لمسؤولين عسكريين.

ويمتد الطريق إلى مسافة تبلغ نحو8 كيلومترات، من حدود الإحتلال إلى ساحل القطاع، حيث يقسم القطاع إلى قسمين، شمالاً وجنوباً، على طول شريط شرقي غربي محتل منذ بداية الحرب، ويسمح هذا الطريق لقوات الاحتلال بمواصلة التحرك بسرعة وبشكل آمن، حتى بعد انسحاب معظم القوات من القطاع، علماً بأن قوات الاحتلال تسيطر بالفعل حالياً على الطرق الرئيسية بين الشمال والجنوب في غزة.

صور الأقمار الصناعية تؤكد تنفيذ الخطة

وأظهرت صور الأقمار الصناعية، تعود إلى شهر فبراير الجاري، قدمتها شركة «ماكسار تكنولوجيز» لصحيفة «وول ستريت جورنال»، طريقاً من التراب يقسم غزة، عبر المزارع والمناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، كما أنه يوازي طريقاً مرصوفاً قائماً بين الشرق والغرب، إلى الشمال منه قليلاً.

ويخطط المهندسون العسكريون الإسرائيليون، بحسب تقرير الصحيفة الأمريكية، لتدمير المنازل والمباني المتبقية على طول جانبي الطريق، ويقومون بالفعل بوضع قاعدة جديدة من الحصى لتوسيع الممر، وجعله أكثر فائدة من الناحية العسكرية، وذلك وفقاً للقطات بثتها القناة 14 الإسرائيلية، ورفض المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال التعليق عليها.