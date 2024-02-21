أستاذ بجامعة القدس: مرافعة مصر بـ«العدل الدولية» أزعجت الاحتلال الإسرائيلي

أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن المرافعات التي تشهدها محكمة العدل الدولية بشأن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية تحظى باهتمام كبير، لأنها تأتي في سياق الأوضاع الكارثية في غزة.

«الرقب»: كلمة مصر اليوم تاريخية

وشدد «الرقب»، خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، على أن كلمة مصر اليوم «تاريخية»، حيث أن مندوبة مصر بمحكمة العدل الدولية استحضرت تاريخ 76 عاما، وكان الحديث عن جرائم الاحتلال، منوهًا بأن مصر تعتبر أكبر دولة في المنطقة وعنوان الاعتدال ووضعت تشخيصا وحلا للقضية.

كل المجتمع الإسرائيلي يميني متطرف

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي رفض الامتثال أمام محكمة العدل الدولية ليرد أو يترافع بالمحكمة، مشددًا على أن الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة منزعجان من السلوك المصري ومرافعة اليوم.

وأكد، أن الكنيست الإسرائيلي اجتمع بكامل طاقته، وصوّت 99 صوتا ضد قيام الدولة الفلسطينية، وهو ما يدل على أن إسرائيل ليس به يسار أو وسط، فالمجتمع الإسرائيلي كله يميني متطرف.