خبير في القانون الدولي: «العدل الدولية» تختص بنظر النزاعات بين الدول

أكد الدكتور أنطوان سعد، الخبير في القانون الدولي، أن اختصاص محكمة العدل الدولية يتعلق بالنظر في النزاعات الناشئة بين الدول، بينما تختص المحكمة الجنائية الدولية بنظر أي جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية أو الإرهاب.

العدل الدولية تنظر في دعاوى العدوان

وخلال مداخلة هاتفية مع المذيعة دينا زهرة، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، قال سعد إن النزاع المنظور أمام محكمة العدل الدولية حاليا، بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، حقيقي، ويمكن أن يتفرع عنها دعاوى أخرى متعلقة بالعدوان، مضيفا أنه «سواء كانت هذه الدعوى القائمة خاصة بالعدوان أو اغتصاب الأرض، ليس للمحكمة رصيد لتنفيذ قرارها».

عدالة البيض ضد الغير

وأشار إلى أنه لم يعد لمحكمة العدل الدولية لها رصيد أو صدى لأن هذه الأحكام لا تنفذ إلا على ما ترغب القوى العظمى، مشددًا على أنه يتم وصفها «عدالة البيض ضد الغير».