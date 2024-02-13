متحدث الخارجية الأمريكية: نرفض الحرب برفح الفلسطينية ونحاول التوصل لحل الأزمة

بعد عمليات عسكرية بدأتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية، أكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن الهجمات التي يعتزم جيش الاحتلال شنها، لن يكون لها تأثير كبير فيما يتعلق بمفاوضات المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية.

وأشار «ميلر» في مؤتمر صحفي، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، تحاول تكثيف جهودها لحل الأزمة القائمة في المنطقة هذه الفترة، مع ضرورة التوصل إلى هدنة بين الأطراف في أقرب وقت ممكن، إذ سيعمل ذلك على تهدئة الأوضاع، بالإضافة إلى التوصل لاتفاق بشأن الرهائن، وإدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، وفقا لما ذكره موقع «سكاي نيوز».

تعليق «ميلر» على مطالبات وقف أمريكا دعمها للولايات المتحدة

وعلق «ماثيو» على دعوة الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، بشأن وقف أمريكا والدول الآخرى مساعداتها العسكرية إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف الحرب، إذ قال إن قطع الدعم الأمريكي لن يكون مؤثرا بقدر الخطوات السابقة التي اتخذتها واشنطن بالفعل.

وأضاف «ميلر» أن «واشنطن» لديها معتقدات بوجود ألوية مسلحة للفصائل الفلسطينية في مدينة رفح، إلا أنه أكد رفض بلاده أي هجوم إسرائيلي مسلح على رفح، خاصة مع تواجد ملايين من النازحيين المدنيين.

وجاء ذلك في الوقت الذي تهدد فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي، بضرب مدينة رفح للقضاء على الفصائل المسلحة، التي تزعم انتشارها في المنطقة، وأعلنت عدد من المنظمات الدولية رفضها الكامل لهذه الحرب التي وصفتها بالدموية.