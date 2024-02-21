موقف إنساني للفنان مصطفى قمر مع بائع فاكهة في وصلة دهشور

حرص الفنان مصطفى قمر، على دعم بائع فاكهة في وصلة دهشور بمنطقة السادس من أكتوبر، وسط فرحة كبيرة من البائع، إذ نشر فيديو وعلق عليه: «اليوستفندي زي العسل».

مصطفى قمر يجبر بخاطر بائع فاكهة

ونشر قمر مقطع فيديو فيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلا: «شوية يوستفندي جامدين جدا، حلوين عسل، الراجل الطيب دا اشتريت من عنده شوية حاجات حلوة احنا في وصلة دهشور تعالوا اشتروا منه».

وشارك مؤخرا مصطفى قمر، فى بطولة فيلم أولاد حريم كريم، الذي عرض بجميع دور العرض فى مصر والوطن العربي، إذ كانت تدور أحداثه حول علاقة حب بين (كريم حسين) و(آيلا)، وعندما يتقدم للزواج منها يكتشف والدها (كريم الحسيني) أنه ابن زميلته وحبيبته السابقة (مها)، ثم يستعيدان علاقة الصداقة القديمة مع صديقتيهما (هالة) و(دينا).