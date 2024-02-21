طريقة عمل الصابون بالزيت المستعمل بدون دقيق.. مش هترميه تاني

طريقة عمل الصابون بالزيت المستعمل بدون دقيق، إحدى طرق السيدات الآمنة للاستفادة من الزيت المستعمل في القلي والتحمير، وفي نفس الوقت عدم تلويث البيئة بالتخلص من هذا الزيت، إلى جانب توفير الكثير من المال والراحة، حيث يمكن صناعة صابون لغسيل المواعين بسهولة ويسر من هذا الزيت، بمكونات بسيطة وغير مكلفة وموجودة في كل منزل.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» طريقة عمل الصابون بالزيت المستعمل بدون دقيق بسهولة ويسر، فضلًا عن عمل صابون المواعين القطع، بالإضافة إلى خطوات عمل الصابون بالزيت المستعمل وقشر الليمون.

طريقة صنع الصابون بالزيت المستعمل دون دقيق

وكشفت الدكتورة هدير محمد صيدلانية وصاحبة شركة لإنتاج الصابون، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنّ هناك الكثير من الطرق لعمل الصابون بالزيت المستعمل، وليس طريقة واحدة فقط.

وأضافت أنّ طريقة صنع الصابون البلدي بالزيت المستعمل دون دقيق، لربات البيوت اللاتي لا ترغبن في هدر الدقيق، تتم بسهولة ويسر من خلال اتباع الخطوات الآتية:

وضع لتر زيت مستعمل منقى من الشوائب في حمام ماء دافئ. إضافة 250 مللي من الصودا الكاوية للزيت مع استمرار التقليب حتى تمام الذوبان. وضع الخليط في وعاء ثم استخدام المضرب الكهربائي لتقليبه بسرعة عالية حتى الوصول إلى القوام المناسب. يترك الخليط لفترة من الوقت حتى يحدث انفصال للمواد السائلة، ثم يتم إضافة لون طبيعي وزيت عطري حسب الرغبة، ويصب في القوالب ويترك ليجف لمدة أسبوعين تقريبًا.

طريقة عمل الصابون بالزيت المستعمل

وأوضحت أنّ مكونات عمل صابون المواعين القطع تتضمن لتر زيت، وربع كيلو بوتاس، وكوب ماء، وكوب دقيق.

وذكرت إنّ طريقة عمل صابون المواعين بالبوتاس تتم من خلال تنقية الزيت من أي شوائب، وإضافته للماء المخلوط بالبوتاس، مع التقليب باستمرار، ثم إضافة الدقيق تدريجيًا واستمرار عملية التقليب، وترك الخليط لفترة من الوقت حتى يهدأ ثم يجرى صبه في القوالب المخصصة لصنع الصابون حتى يجف، أو صبه في أوان مستطيلة وتقطيع بعد ذلك بالسكين.

طريقة عمل الصابون بالزيت المستعمل وقشر الليمون

وتابعت أنّ هناك سيدات تفضل طريقة عمل الصابون بالزيت المستعمل وقشر الليمون خصوصًا إنّه يعطي رائحة قوية ونظافة وتعقيما للمواعين أكبر، وذلك من خلال نفس الطريقة الماضية، مع زيادة المياه والجلسرين وقشر الليمون.

وبيّنّت إنّ مراحل صناعة الصابون بالزيت المستعمل وقشر الليمون تتضمن الآتي: